مواعيد مباريات الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.. زائر جديد للدوري الممتاز أم عودة بطل سابق؟

يسدل الستار يوم الثلاثاء على منافسات مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية والتي يتنافس فيها على الصعود للدوري الممتاز فريقا غزل المحلة وفاركو.

ويتصدر المحلة ترتيب المجموعة بفارق نقطتين عن فاركو، ويحل الأول ضيفا على الأولمبي بينما يلعب الثاني ضد بلدية المحلة.

وتبدأ المباريات في الثالثة عصرا وتنقل قناة نايل سبورت مباراة الأولمبي وغزل المحلة.

وتنطلق اليوم أيضا الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، وتلعب الأرجنتين ضد مضيفتها بوليفيا في تمام الساعة 10 مساء وتنقل قناة beIN 2 المباراة.

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