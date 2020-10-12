عبد الحفيظ لـ في الجول: هذا موقف الشناوي وأيمن أشرف أمام الوداد.. وقرار من موسيماني

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 20:35

كتب : بسام أبو بكر

محمد الشناوي - الأهلي - المقاصة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن محمد الشناوي وأيمن أشرف لاعبا الفريق جاهزين للمشاركة في لقاء الوداد المغربي.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد يوم السبت المقبل لملاقاته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "أطمأن جمهور الأهلي على الشناوي وأيمن أشرف سيخوضان المباراة بشكل طبيعي".

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وعن محمود عبد المنعم "كهربا" قال: "قررنا اصطحابه معنا في الرحلة ولا نعلم فرصه من المشاركة حتى الآن".

وكان محمد الشناوي تدرب اليوم الإثنين للمرة الثالثة على التوالي دون أي شكوى من ألم إذ أنه يعاني من شد في العضلة الضامة. (طالع التفاصيل)

فيما نفى مصدر مسؤول من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- تجدد إصابة أيمن أشرف في عضلة السمانة وأن اللاعب يواصل التأهيل بشكل طبيعي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن كهربا سيسافر للمغرب رغم إصابته بشد في العضلة الخلفية وأن فرص مشاركته في اللقاء مازالت قائمة. (طالع التفاصيل)

وواصل عبد الحفيظ حديثه "سنسافر غدا الثلاثاء في الثالثة عصرا من مطار القاهرة، وقرر بيتسو موسيماني مدرب الفريق اصطحاب كل المقيدين إفريقيا عدا المصابين".

وبسؤاله عن هل خسارة الوداد للقب الدوري سيمثل ضغطا على الأهلي أجاب "نحن نتحدث عن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكل الفرق وصلت لتلك المرحلة بعد صعوبات كبيرة".

وواصل "النتائج المحلية لا تنتقل للمنافسات الإفريقية، أي فريق معرض يخسر لقب على المستوى المحلي ويفوز في إفريقيا".

وأتم "وبغض النظر عن كل شيء فإن مواجهات الأهلي والوداد تمتاز بالقوة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة".

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