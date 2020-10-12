إثباتا لجاهزيته لـ الوداد.. الشناوي يتدرب للمرة الثالثة على التوالي دون مشاكل

تدرب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للمرة الثالثة على التوالي دون أي مشاكل، أو شكوى من آلام.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وأثبت الشناوي جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي بعد أن تعرض لشد في العضلة الضامة، أبعده عن مواجهة بيراميدز في الدوري.

وتدرب الشناوي في الـ 3 أيام الماضية ضمن المستبعدين من مواجهة بيراميدز، دون مشاكل.

وكان الشناوي قد طلب استبداله في مباراة المقاولون بسبب شعوره بشد في العضلة الضامة، ليغيب عن مواجهة بيراميدز والتي انتهت 0-0.

ويواجه الأهلي الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في كازابلانكا.

وشارك الشناوي في 41 مباراة هذا الموسم استقبل فيهم 13 هدفا فقط.