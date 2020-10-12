إثباتا لجاهزيته لـ الوداد.. الشناوي يتدرب للمرة الثالثة على التوالي دون مشاكل
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 11:56
كتب : FilGoal
تدرب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للمرة الثالثة على التوالي دون أي مشاكل، أو شكوى من آلام.
محمد الشناوي
النادي : الأهلي
وأثبت الشناوي جاهزيته لمواجهة الوداد المغربي بعد أن تعرض لشد في العضلة الضامة، أبعده عن مواجهة بيراميدز في الدوري.
وتدرب الشناوي في الـ 3 أيام الماضية ضمن المستبعدين من مواجهة بيراميدز، دون مشاكل.
وكان الشناوي قد طلب استبداله في مباراة المقاولون بسبب شعوره بشد في العضلة الضامة، ليغيب عن مواجهة بيراميدز والتي انتهت 0-0.
ويواجه الأهلي الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في كازابلانكا.
وشارك الشناوي في 41 مباراة هذا الموسم استقبل فيهم 13 هدفا فقط.