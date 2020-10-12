الاتحاد التونسي: ساسي سليم.. واتخذ القرار الصائب بعزل نفسه

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 - 17:51

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي أمام المصري

تحدث هشام بن عمران عضو مجلس إدارة الاتحاد التونسي لكرة القدم عن فرجاني ساسي نجم الزمالك، وذلك بعد إعلان مرتضى منصور رئيس النادي إصابة اللاعب بفيروس كورونا في معسكر المنتخب.

وقال هشام بن عمران: "ساسي سليم مثلما خرج اللاعب نفسه وصرح بذلك".

وأضاف في تصريحاته عبر إذاعة أكسبريس FM التونسية " هو قرر أن يعزل نفسه لمدة 5 أيام بسبب الاختلاط بالفيروس".

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وتابع "ولكن ساسي سليم واتخذ القرار الصائب بعزل نفسه".

وأشار "أما سيف الدين خاوي فيعاني من إصابة في الكاحل، ولذلك لم يلتحق ببعثة المنتخب في النمسا".

وصرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الساعات الأولى من يوم الإثنين بإصابة ساسي بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

نجم وسط الزمالك، غّرد على حسابه الشخصي على (تويتر) ليطمئن الجماهير التونسية وجماهير الزمالك بأنه ليس مصابا، بل قرر عزل نفسه بسبب اختلاطه. (طالع التفاصيل)

ويحل الزمالك ضيفا على الرجاء البيضاوي المغرب يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ساسي الزمالك تونس
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