مؤتمر موسيماني: محبطون لعدم التسجيل.. وتغيير بادجي ليس للإصابة

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عقب تعادل فريقه أمام بيراميدز مشيرا إلى "مباراة صعبة أمام خصم صعب في ظروف صعبة".

الأهلي تعادل مع بيراميدز بلا أهداف في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل).

وقال موسيماني: "لعبنا بشكل جيد وبروح عالية وكنا ملتزمين خططيا في المباراة".

وأردف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "محبطون بكل تأكيد من عدم التسجيل ولكننا خلقنا العديد من الفرص وأعجبتني العقلية التي ظهرنا بها والحضور الذهني للاعبين".

وأضاف "لم نتلق أي هدف في آخر 3 مباريات وبالتأكيد هذا يعد أمرا إيجابيا".

وكشف "كهربا غادر بسبب الإصابة ولكن بادجي كان تغييرا خططيا".

وأكمل حديثه قائلا: "أفشة كان يشعر بالإحباط الشديد عقب المباراة بسبب إهداره لركلة جزاء وكنت أتمنى ألا يتصدى القائم لتسديدته ليصبح في حالة نفسية أفضل، ولكنه لعب بشكل جيد جدا".

وأشار "تحدثت مع أفشة وجميعنا رأينا مارادونا وميسي ورونالدو وكل الأسماء التي تخطر على بالكم، يهدرون ركلات جزاء. هذا أمر طبيعي في كرة القدم".

ووصف موسيماني زيادة الإصابات في الأهلي بـ "الأمر أشبه بقيادة سيارة تفقد البنزين والزيت وقطع الغيار أثناء سيرها".

واستمر "منذ قدومي، ولم تمر مباراة واحدة دون إصابة للاعب في الفريق".

واستدرك "مستمرون في عملنا ولا نشتكي".

وقلل موسيماني من الحديث عن "سوء مستوى أجايي"، موجها سؤاله لأحد الصحفيين قائلا: "هل ترى أن أجايي لعب بشكل سيء؟ لا".

واستكمل "أجايي لعب وحارب للفريق والأفضل دائما انتقاد إهدار الفرص، من عدم وجود فرص من الأساس".

ويرى "القوة الهجومية كانت في جانب أجايي وأحمد فتحي، وعندما يعود علي معلول ستكون الأمور أفضل أيضا".

وأجاب موسيماني على سؤال يخص خسارة الوداد للقب الدوري المغربي، قائلا: "خسارة الوداد للدوري؟ لا يعطي لنا أي أفضلية".

وأتم "لا يجب أن نُفكر أننا نمتلك أفضلية على الوداد بسبب خسارتهم للقب، هذا التفكير سيضرنا".































































































































































ولعب الأهلي بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد عمرو السولية.

كما خرج محمود عبد المنعم "كهربا" مصابا بعد مرور 10 دقائق فقط بسبب الإصابة.

وأهدر محمد مجدي "أفشة" ركلة جزاء قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، بينما تصدى القائم لتسديدة صاروخية من صانع ألعاب الأهلي في الدقيقة 75.

قائم علي لطفي تصدى أيضا لتسديدة صاروخية كانت من إبراهيم حسن في الدقيقة 55.

التعادل جعل مصير المركز الثاني في يد الزمالك الآن، وليس في يد بيراميدز.

بيراميدز وصل للنقطة 64 من 33 مباراة، بينما الزمالك يمتلك 65 نقطة ومباراة أمام حرس الحدود.

فوز الزمالك على حرس الحدود ثم على الإسماعيلي يعني حصد الفارس الأبيض للمركز الثاني المؤهل لدوري أبطال إفريقيا، حتى مع انتصار بيراميدز أمام المقاولون العرب، وخصم 3 نقاط من رصيد الزمالك.

بينما لم تُغير نتيجة التعادل من واقع تتويج الأهلي بلقب الدوري.