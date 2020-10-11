جيرو: يلومونني على ابتعاد بنزيمة عن منتخب فرنسا

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 14:41

كتب : FilGoal

جيرو

استنكر أوليفييه جيرو لاعب فرنسا وتشيلسي تبرير ابتعاد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن منتخب الديوك بأنه يرجع لوجود الأول في صفوف الفريق.

وقال جيرو الذي خاض 100 مباراة بالقميص الأزرق لفرنسا:"لطالما تلقيت اللوم قليلا على غياب كريم عن المنتخب. وكأنها منافسة خُلقت من عدم بواسطة بعض الأشخاص".

وواصل جيرو في حواره مع قناة TF1 "معرفتي به جعلتني أضحك على ما قاله، لا أكن أي ضغينة له" وذلك بعد سؤاله عن تصريح بنزيمة أن اختيار الأول بدلا منه أشبه بانتقاء سيارة سباق بدائية بدلا من سيارة فورمولا 1.

أخبار متعلقة
الوداد بدون 7 لاعبين في الاختبار الأخير قبل مواجهة الاهلي ليفربول ويونايتد خلف مشروع "إعادة إحياء" للكرة الإنجليزية بـ 16 تغييرا جذريا شكوك حول مشاركة هاري كين أمام بلجيكا ديلي ميل: فريق سعودي يغري ماتا براتب ضخم

وأتم جيرو (34 عاما) "مسيرتي مع المنتخب لربما كانت أفضل لو لعبت مع بنزيمة".

وابتعد بنزيمة (32 عاما) عن منتخب فرنسا منذ 2015، لم يشارك في يورو 2016 التي نظمها بلده واحتل وصافتها، ولم يتوج كذلك بمونديال 2018 الذي اقتنصه الديوك.

وجيرو هو ثاني أكثر المسجلين لفرنسا عبر التاريخ، أحرز 42 هدفا مبتعدا بتسعة أهداف عن الأيقونة تييري هنري.

وتستضيف فرنسا يوم الأحد فريق البرتغال، حامل لقب اليورو، في الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا.

اقرأ أيضا

الوداد بدون 7 لاعبين في آخر اختبار قبل الأهلي

تفاصيل مشروع إعادة إحياء الكرة الإنجليزية

فرنسا جيرو بنزيمة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: إصابة أيمن أشرف لم تتجدد.. واللاعب يواصل التأهيل 5 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: زياش يترك معسكر المغرب ويعود إلى تشيلسي 24 دقيقة | أوروبا
جيرو: يلومونني على ابتعاد بنزيمة عن منتخب فرنسا 26 دقيقة | أوروبا
الوداد بدون 7 لاعبين في الاختبار الأخير قبل مواجهة الاهلي ساعة | إفريقيا
ليفربول ويونايتد خلف مشروع "إعادة إحياء" للكرة الإنجليزية بـ 16 تغييرا جذريا ساعة | الدوري الإنجليزي
شكوك حول مشاركة هاري كين أمام بلجيكا ساعة | أوروبا
ديلي ميل: فريق سعودي يغري ماتا براتب ضخم 2 ساعة | ميركاتو
إنتر يعلن إصابة أشلي يونج بفيروس كورونا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي 4 في الجول يكشف – القصة الكاملة لإصابة محمد محمود الجديدة
قد ينال إعجابك