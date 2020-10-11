جيرو: يلومونني على ابتعاد بنزيمة عن منتخب فرنسا

استنكر أوليفييه جيرو لاعب فرنسا وتشيلسي تبرير ابتعاد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد عن منتخب الديوك بأنه يرجع لوجود الأول في صفوف الفريق.

وقال جيرو الذي خاض 100 مباراة بالقميص الأزرق لفرنسا:"لطالما تلقيت اللوم قليلا على غياب كريم عن المنتخب. وكأنها منافسة خُلقت من عدم بواسطة بعض الأشخاص".

وواصل جيرو في حواره مع قناة TF1 "معرفتي به جعلتني أضحك على ما قاله، لا أكن أي ضغينة له" وذلك بعد سؤاله عن تصريح بنزيمة أن اختيار الأول بدلا منه أشبه بانتقاء سيارة سباق بدائية بدلا من سيارة فورمولا 1.

وأتم جيرو (34 عاما) "مسيرتي مع المنتخب لربما كانت أفضل لو لعبت مع بنزيمة".

وابتعد بنزيمة (32 عاما) عن منتخب فرنسا منذ 2015، لم يشارك في يورو 2016 التي نظمها بلده واحتل وصافتها، ولم يتوج كذلك بمونديال 2018 الذي اقتنصه الديوك.

وجيرو هو ثاني أكثر المسجلين لفرنسا عبر التاريخ، أحرز 42 هدفا مبتعدا بتسعة أهداف عن الأيقونة تييري هنري.

وتستضيف فرنسا يوم الأحد فريق البرتغال، حامل لقب اليورو، في الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا.

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