ليفربول ويونايتد خلف مشروع "إعادة إحياء" للكرة الإنجليزية بـ 16 تغييرا جذريا

يقف مسؤولو ليفربول، ومانشستر يونايتد، داعمين لمشروع يحمل 16 تغييرا جذريا لكرة القدم في إنجلترا.

المشروع، الذي بحسب جريدة تليجراف يحمل اسم "مشروع الصورة الكبيرة" Project Big Picture، يستهدف "إعادة إحياء" الكرة في إنجلترا بعد خسائر مالية كبرى جراء توقف النشاط، وعودته دون جمهور حتى مارس المقبل على أقل تقدير، بسبب فيروس كورونا.

وقالت تليجراف إن يونايتد وليفربول عملا معا على هذا المشروع الذي من المنتظر أن يحصل على دعم بقية الستة الكبار، أرسنال وتشيلسي وتوتنام ومانشستر سيتي، وسيتسبب مبدئيا في تقليل عدد أندية الدوري الإنجليزي إلى 18 ناديا.

ما هي اقتراحات Project Big Picture؟

أولا، يتم تقديم 250 مليون جنيه إسترليني لفرق درجات الدوري الإنجليزي (بداية من الدرجة الثانية وحتى الرابعة)، وسيتم خصم ذلك المبلغ من العوائد المستقبلية للبث التلفزيوني للدوري الإنجليزي الممتاز، مع تمويل المبلغ حاليا بقرض تحصل عليه رابطة الدوري الممتاز.

ويقضي المشروع أيضا بمنح الأندية الأقدم في الدوري الإنجليزي الممتاز (الستة الكبار، ومعهم وست هام وساوثامبتون وإيفرتون) وضعا خاصا يعطيهم القوة لإجراء تغييرات كبيرة في قوانين الرابطة المالية وقد يصل الأمر لأن يحصلوا على حق الفيتو في تغيير ملكية أي من نوادي الدوري الممتاز.

ويشير الاقتراح إلى ضرورة تقليل عدد أندية الدوري إلى 18، مع إبقاء الدرجات من الثانية إلى الرابعة بوجود 24 فريقا، وكذلك منح 100 مليون جنيه إسترليني لاتحاد الكرة الإنجليزي ليغطي خسائره بسبب كورونا.

كذلك، يود المشروع تغيير قواعد الهبوط، ليهبط فريقين فقط من الدوري الجديد (ذو الـ 18 فريقا) ويلعب صاحب المركز الـ 16 دورة مجمعة مع ثالث ورابع وخامس دوري الدرجة الثانية.

ويطلب المشروع إلى تخصيص 8.5% من مكاسب رابطة الدوري الممتاز لقضايا النوايا الحسنة، ومنها دعم اتحاد الكرة، وتخصيص 25% من مكاسب رابطة الدوري الممتاز، ورابطة الدوري الإنجليزي (من الدرجات الثانية للرابعة) من المكاسب لدعم أندية الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

وكذلك، سيتم تخصيص 6% من مكاسب الدوري الإنجليزي الممتاز لتحسين حالة ملاعب الدرجات الأربعة الأولى بمعدل يصل إلى 100 جنيه إسترليني لعملية تطوير المقعد الواحد.

كما اقترح المشروع إلغاء كأس الرابطة، أو لعبها دون مشاركة الأندية التي تنافس في البطولات القارية، وكذلك كأس الدرع الخيرية، مع توحيد قواعد اللعب المالي النظيف مع يويفا، وفتح الحسابات الخاصة بالأندية أمام مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي.