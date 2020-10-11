الوداد بدون 7 لاعبين في الاختبار الأخير قبل مواجهة الاهلي

يخوض فريق الوداد، منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، مباراته الحاسمة أمام مضيفه الفتح الرباطي في الجولة الأخيرة من الدوري المغربي، محروما من خدمات بعض اللاعبين لأسباب مختلفة.

مباراة الفتح الرباطي يوم الأحد هي الاختبار الأخير للوداد قبل مواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل بالمغرب.

وذكر موقع Le360 سبور المغربي أن الوداد سيواجه الفتح بدون الإيفواري الشيخ إبراهيما كومارا وأيوب العملود وسفيان كركاش بسبب الإصابة.

فيما يغيب أشرف داري لإسقاط اسمه من قائمة الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

ويغيب هيثم البهجة ومحمد السيداني لأسباب فنية، بينما يغيب كازادي كاسنجو لالتزامه بالمبارتين الوديتين لمنتخب بلاده الكونغو الديمقراطية خلال فترة التوقف الدولي.

فوز الوداد وتعثر غريمه الرجاء - منافس الزمالك في دوري أبطال إفريقيا - أمام الجيش الملكي سيمنح الوداد لقب الدوري.

فالرجاء يملك 57 نقطة، مقابل 56 للوداد و54 لنهضة بركان.

مما يعني أن فوز الرجاء في الجولة الأخيرة على الجيش الملكي سيمنحه لقب الدوري المغربي دون النظر لنتائج منافسيه.