المهمة الرابعة.. روبينيو يعود لـ سانتوس

أعلن نادي سانتوس البرازيلي عودة نجمه السابق روبينيو بعقد يمتد لخمسة أشهر.

روبينيو النادي : إسطنبول باشاك شهير سانتوس

النجم الأسبق لريال مدريد ومانشستر سيتي كان حرا بعد انتهاء عقده مع اسطنبول باشاكشهير التركي بنهاية الموسم الماضي.

وبذلك يعود روبينيو (36 عاما) لفريقه السابق سانتوس ليبدأ الرحلة الرابعة مع النادي.

تألق روبينيو مع سانتوس في السنوات الأولى من القرن العشرين، ليقرر ريال مدريد التعاقد معه في 2005 مقابل 24 مليون يورو.

O último capítulo de uma das maiores histórias do Santos. O Pedalada está de volta. #TheLastPedal 🚲 pic.twitter.com/abvxP7P38h — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 10, 2020

مدة الـ 5⃣ أشهر ليست فقط المفاجأة الوحيدة في عقد روبينيو مع سانتوس ⚪⚫🇧🇷 راتب النجم البرازيلي مع فريقه سيكون 230 يورو فقط في الشهر 👀🤨 pic.twitter.com/CSRvJc4CXF — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 11, 2020

لعب بالقميص الأبيض ثلاث سنوات قبل أن يرحل لمانشستر سيتي.

وارتدى شعار ميلان وجوانزو إيفرجراند وأتليتيكو مينيرو وسيفاسبور.

خاض روبينيو 100 مباراة مع البرازيل وسجل 28 هدفا، توج مرتين بكأس القارات وفاز بكوبا أمريكا 2007.

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