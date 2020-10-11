المهمة الرابعة.. روبينيو يعود لـ سانتوس

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 11:47

كتب : FilGoal

روبينيو

أعلن نادي سانتوس البرازيلي عودة نجمه السابق روبينيو بعقد يمتد لخمسة أشهر.

روبينيو

النادي : إسطنبول باشاك شهير

سانتوس

النجم الأسبق لريال مدريد ومانشستر سيتي كان حرا بعد انتهاء عقده مع اسطنبول باشاكشهير التركي بنهاية الموسم الماضي.

وبذلك يعود روبينيو (36 عاما) لفريقه السابق سانتوس ليبدأ الرحلة الرابعة مع النادي.

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تألق روبينيو مع سانتوس في السنوات الأولى من القرن العشرين، ليقرر ريال مدريد التعاقد معه في 2005 مقابل 24 مليون يورو.

لعب بالقميص الأبيض ثلاث سنوات قبل أن يرحل لمانشستر سيتي.

وارتدى شعار ميلان وجوانزو إيفرجراند وأتليتيكو مينيرو وسيفاسبور.

خاض روبينيو 100 مباراة مع البرازيل وسجل 28 هدفا، توج مرتين بكأس القارات وفاز بكوبا أمريكا 2007.

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