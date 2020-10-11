مواعيد مباريات الأحد 11 أكتوبر 2020.. الأهلي ضد بيراميدز وجولة الحسم في المغرب

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 10:15

كتب : FilGoal

أليو بادجي مع الأهلي أمام بيراميدز

يستضيف الأهلي فريق بيراميدز اليوم الأحد في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز في مباراة يترقبها الزمالك بسبب صراعه مع الأخير على المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

وفي نفس التوقيت تنطلق مباريات الجولة الأخيرة الحاسمة من الدوري المغربي، فيلعب الفتح الرياضي ضد الوداد (beIN 8) ويستضيف الرجاء فريق الجيش الملكي (beIN المفتوحة) ويلعب نهضة بركان ضد مضيفه أولمبيك آسفي (المغربية الفضائية الخامسة).

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وفي أوروبا تستمر مباريات دوري الأمم وتلعب بولندا ضد إيطاليا (beIN 2) وفرنسا ضد البرتغال (beIN 1)، تنطلق المواجهتان الساعة 8:45 مساء.

وفي السادسة مساء تستضيف إنجلترا فريق بلجيكا في مواجهة مرتقبة أيضا تنقلها قناة beIN 1.

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