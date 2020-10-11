مواعيد مباريات الأحد 11 أكتوبر 2020.. الأهلي ضد بيراميدز وجولة الحسم في المغرب

يستضيف الأهلي فريق بيراميدز اليوم الأحد في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز في مباراة يترقبها الزمالك بسبب صراعه مع الأخير على المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

وفي نفس التوقيت تنطلق مباريات الجولة الأخيرة الحاسمة من الدوري المغربي، فيلعب الفتح الرياضي ضد الوداد (beIN 8) ويستضيف الرجاء فريق الجيش الملكي (beIN المفتوحة) ويلعب نهضة بركان ضد مضيفه أولمبيك آسفي (المغربية الفضائية الخامسة).

وفي أوروبا تستمر مباريات دوري الأمم وتلعب بولندا ضد إيطاليا (beIN 2) وفرنسا ضد البرتغال (beIN 1)، تنطلق المواجهتان الساعة 8:45 مساء.

وفي السادسة مساء تستضيف إنجلترا فريق بلجيكا في مواجهة مرتقبة أيضا تنقلها قناة beIN 1.

طالع مواعيد كافة مباريات اليوم والقنوات الناقلة بالضغط هنا

اقرأ أيضا

فسخ استعارة سموحة للاعب الأهلي

لاعب الأهلي يقترب من طلائع الجيش