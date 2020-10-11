اتحاد الكرة: استثناء للفرق المصرية في القيد لو وصلت لنهائي إفريقيا.. وهذا موعد بدء الموسم الجديد

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن خطوة تقديم استثناء للأهلي والزمالك وبيراميدز، حال وصول أحدهما أو كلهم إلى نهائي بطولتي إفريقيا للأندية.

وقال العطار عبر أون تايم سبورتس: "لن يتم مد القيد، بل قد يحدث استثناء للأندية الثلاث من تقديم القائمة الأولى يوم 4 نوفمبر".

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ويمكن للأندية قيد اللاعبين بدءا من أمس السبت وحتى يوم 4 نوفمبر في القائمة الأولى، ومن يوم 4 نوفمبر وحتى 19 نوفمبر في القائمة الثانية.

وشدد العطار "آخر مباراة في الدوري ستكون في الأسبوع الأخير من أكتوبر".

وكشف "أما الدوري الجديد سيبدأ في أواخر نوفمبر، وسيتم لعب مباريات كأس مصر بين نهاية الدوري الجاري والدوري المقبل".