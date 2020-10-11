إنريكي: لم نسجل بسبب خطأ دفاع سويسرا.. وإنما لقوة ضغطنا

أشاد لويس إنريكي مدرب إسبانيا بأداء فريقه ضد سويسرا يوم السبت في مباراة حسمها بهدف ميكيل أويارزابال في الجولة الثالثة من دوري أمم أوروبا.

واستغل الإسبان خطأ دفاعيا للضيوف ليسجلوا هدفا منحهم صدارة المجموعة الرابعة من المستوى الأول للبطولة القارية.

وقال لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق في تصريحات صحفية بعد المباراة:"لم يكن خطأهم، بل نجاح ضغطنا. فوز رائع، أتذكر فرصة وحيدة لسويسرا، كان بمقدورنا إنهاء المباراة في مواقف عديدة".

وواصل "لا يوجد شيء لم يعجبني فيما يخص الأداء. لتضغط فريقا مثل سويسرا فهذا أمر معقد".

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة وتليها ألمانيا (5) وأوكرانيا (3) وسويسرا (1).

وتحل إسبانيا ضيفة على أوكرانيا يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة.

وفي نوفمبر تلعب ضد مضيفتها سويسرا ثم تستضيف ألمانيا في الجولة الأخيرة.

ويتأهل بطل المجموعة للمرحلة النهائية التي تتنافس فيها 4 منتخبات على اللقب.

وتحمل البرتغال لقب دوري أمم أوروبا الذي جرى لأول مرة موسم 2018-2019.

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