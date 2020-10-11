أحمد سامي: كريم يحيى لم يعد متواجدا مع سموحة.. هناك قواعد لا أسمح بتخطيها

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 01:00

كتب : FilGoal

كريم يحيى

أعلن أحمد سامي المدير الفني لـ سموحة، عن فسخ إعارة لاعبه كريم يحيى وعودته إلى فريقه الأهلي.

وصرّح سامي عبر أون تايم سبورتس 2: "كريم يحيى لم يعد متواجدا مع سموحة".

وأضاف: "أعلم أن كل اللاعبين يرغبون في المنافسة والمشاركة، لكن هناك ضوابط وحدود وقواعد ولا يمكن تعديها".

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وأوضح: "كريم يحيى لاعب محترم ولم يقم بشيء كبير".

وأتم: "لكن في جزئية المشاركة وعدم المشاركة، لدي قواعد أسير عليها".

ولعب كريم يحيى معارا من الأهلي إلى سموحة منذ يناير 2019 لمدة موسم ونصف.

وشارك يحيى في 18 مباراة مع سموحة هذا الموسم، وصنع هدفا وحيدا.

وكان الأهلي قد جدد عقد يحيى في يوليو الماضي لمدة 5 سنوات مقبلة.

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