طلائع الجيش يكشف عن الاقتراب من ضم حسين السيد.. وموقف عمار حمدي

كشف أحمد مهدي مدير الكرة في طلائع الجيش، عن اقتراب حسين السيد لاعب الأهلي من الانضمام إلى صفوفه.

وسُئل أحمد مهدي عن حقيقة اقتراب فريقه من ضم ظهير الأهلي، فأجاب عبر أون تايم سبورتس 2: "إن شاء الله".

وعلم FilGoal.com أن حسين السيد وقّع بالفعل على عقود انضمامه إلى صفوف طلائع الجيش بدايةً من الموسم المقبل.

وكشف عن موقف المعارين، أوضح أحمد مهدي: "عمرو جمال وأحمد علاء مستمران معنا الموسم المقبل لأن الإعارة لمدة موسمين".

وأوضح: "كما طلبنا تجديد إعارة عمار حمدي وتواصلنا بالفعل مع الأهلي".

وأشار: "لكن الأهلي لديه مدير فني جديد ويحتاج فرصة لرؤية اللاعبين المعارين".

وكان حسين السيد قد قضى فترة قصيرة معارا للصفاقسي التونسي، قبل أن يتم فسخ الإعارة مؤخرا لتعثر عودته إلى تونس بسبب ظروف الجائحة.

وضمن طلائع الجيش البقاء رسميا في الدوري المصري بعد فوزه على مصر للمقاصة في استاد جهاز الرياضة العسكري.

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