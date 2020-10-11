ميرور: بوكيتينو الخيار الأول لمانشستر يونايتد وكذلك سيتي

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يبقى الخيار الأول لناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في حال احتاج أي منهما لمدير فني.

وكتبت ميرور أن الناديين يفكران في المدرب الأسبق لتوتنام، فيونايتد قد يستغني عن النرويجي أولي جونار سولشاير.

بينما في سيتي، عقد بيب جوارديولا المدرب الحالي ينتهي في الصيف المقبل.

ولطالما ارتبط اسم بوكيتينو بأندية عديدة بعد نجاحه مع توتنام وبلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

وقالت تقارير في وقت سابق أن بوكيتينو مطلوب في يونايتد، وزعمت أخرى أنه كان قريبا من برشلونة.

ودرب بوكيتينو (48 عاما) أندية إسبانيول وساوثامبتون وتوتنام.

وقاد 256 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز فاز في 132 وخسر 63.

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