حازم إمام يغيب أمام الحدود.. وموقفه من لقاء الرجاء

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 21:58

كتب : FilGoal

حازم إمام - الزمالك - المقاولون العرب

تأكد غياب حازم إمام ظهير أيمن الزمالك عن لقاء فريقه أمام حرس الحدود في الدوري بسبب الإصابة.

حازم إمام أصيب في لقاء الزمالك الأخير في الدوري أمام وادي دجلة، قبل أن يترك مكانه لـ أحمد عيد.

وخضع حازم إمام لأشعة أثبتت معاناته من شد خفيف في العضلة الأمامية، إلا أنه لن يتواجد أمام حرس الحدود حسبما علم FilGoal.com.

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ويحتاج حازم إمام لفترة علاج وتأهيل تتراوح من 3 لـ 4 أيام، على أن يسافر مع بعثة الزمالك بشكل طبيعي إلى المغرب لمواجهة الرجاء البيضاوي.

ومن المنتظر أن يشارك حازم إمام في تدريبات فريقه الجماعية في المغرب استعدادا للقاء الرجاء، ليصبح متاحا للمشاركة في اللقاء بشكل طبيعي.

الرجاء المغربي يستضيف الزمالك في الـ 18 من شهر أكتوبر الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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