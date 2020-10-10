الطلائع لا يهبط أبدا.. الجيش يقهر المقاصة ويضمن بقائه في الممتاز

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 21:59

كتب : Filgoal Team

الزمالك - طلائع الجيش

ضمن طلائع الجيش بقائه في الدوري المصري الممتاز، بفوزه على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد على استاد جهاز الرياضة العسكري، بالجولة 32 من المسابقة.

وسجل كريم طارق هدف المباراة الوحيد بضربة مقصية رائعة في الدقيقة 20 من المباراة.

ليرفع الجيش رصيده إلى 38 نقطة ويقفز إلى المركز العاشر، بفارق 8 نقاط كاملة عن حرس الحدود صاحب المركز 16 أقرب مراكز الهبوط، مع امتلاك الفريق السكندري لمباراتين متبقيتين فقط.

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فيما تجمّد رصيد مصر للمقاصة عند 40 نقطة في المركز السابع.

وبالتالي تنحصر بطاقة الهبوط الثالثة بعد طنطا ونادي مصر، بين: حرس الحدود، والجونة، ووادي دجلة.

وعجز مصر للمقاصة عن الفوز على طلائع الجيش للمواجهة السادسة على التوالي بينهما في مختلف البطولات.

ورفع كريم طارق رصيده في الدوري هذا الموسم إلى 7 أهداف.

نجم طلائع الجيش واصل تعزيز أفضل أرقام في مسيرته، إذ كان تسجيل 4 أهداف هو أفضل ما حققه في مسيرته قبل الموسم الحالي.

طلائع الجيش الذي قضى 13 موسما في الدوري المصري الممتاز (بالإضافة إلى موسمين ملغيين)، لم يسبق له الهبوط أبدا إلى الدرجة الثانية منذ صعوده.

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