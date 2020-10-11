كريم طارق: عروض من الأهلي والزمالك وبيراميدز؟ نعم .. وأريد اللعب في ناد جماهيري

تحدث كريم طارق جناح فريق بتروجت المعار لصفوف طلائع الجيش عن مستقبله، مشيرا إلى امتلاكه لأكثر من عرض.

وقال كريم طارق: "إعارتي تنتهي مع الجيش مع نهاية الموسم الحالي، بعدها سأعود لـ بتروجت وعقدي لمدة موسم".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "قرار بتروجت في البداية كان ببيعي للاستفادة المادية ولكن لا أعرف ماذا سيحدث إذا صعد الفريق للدوري الممتاز".

وأوضح "عندما يعرف فريق بتروجت مصيره في الجولة الأخيرة من الدرجة الثانية، سنتحدث سويا ونرى العروض وسأختار قراري".

وكشف "عروض من الأهلي والزمالك وبيراميدز؟نعم ويوجد من أندية أخرى أيضا".

وأكمل حديثه قائلا: "كان تركيزي في الملعب لأن هدفي التواجد في معسكر منتخب مصر المقبل، وسأبدأ الآن في رؤية العروض وحسم قراري وخصوصا بعد ضمان الجيش للبقاء في الدوري".

واستمر "سأرى من الفريق "اللي شاريني وعايزني" والأفضل لي من جانب اللعب".

وأتم "أريد اللعب في نادِ جماهيري لأن ذلك الأمر سيشكل الفارق في مستقبلي".

كريم طارق صاحب الـ 28 عاما سجل 7 أهداف وصنع 6 خلال مشاركته في 26 مباراة في الدوري هذا الموسم.

اقرأ أيضا:

موقف حازم إمام من مباراة الرجاء

الطلائع لا يهبط أبدا