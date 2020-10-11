البنا حكما للأهلي وبيراميدز.. الفريقان لم يخسرا معه هذا الموسم

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 00:18

كتب : عاطف شادي

محمود البنا

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز مساء الأحد في الجولة 33 من الدوري الممتاز.

ويعاون البنا كل من: أحمد حسام وأحمد توفيق مساعدين، وحمد حسن حكم رابع، ومحمود دسوقي حكم فيديو، ومصطفى عثمان مساعد حكم فيديو.

وأشرف البنا على تحكيم 3 مباريات للأهلي هذا الموسم، انتهت كلها بفوز القلعة الحمراء، على الإسماعيلي، وطلائع الجيش، وإنبي.

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كما أدار مباراتين لـ بيراميدز هذا الموسم، فاز فيهما الفريق على مصر للمقاصة ونادي مصر.

إجمالا، قاد البنا 28 مباراة سابقة –أكثر من أي فريق آخر-، ولم يخسر معه الأهلي سوى مرتين، بينما فاز بـ21 مباراة، وتعادل في 5.

أما بيراميدز فلعب مع البنا 5 مباريات، فاز في 2 منها وتعادل 3، ولم يخسر.

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