رسميا – اجتمعت العائلة.. إنتر ميامي يضم شقيق إيجوايين

الأحد، 11 أكتوبر 2020 - 00:06

كتب : FilGoal

فيديريكو إيجوايين - جونزالو إيجوايين

أعلن نادي إنتر ميامي عن ضم فيديريكو إيجوايين قادما من دي سي يونايتد.

ليجتمع فيديريكو مع شقيقه الأصغر جونزالو إيجوايين الضي انضم بدوره إلى إنتر ميامي قبل فترة قصيرة.

فيديريكو (35 عاما) لاعب وسط مهاجم يتواجد في الدوري الأمريكي منذ 2012، ومثّل فريقي كولومبوس كرو ودي سي يونايتد.

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ويمتلك فيديريكو 60 هدفا و68 تمريرة حاسمة في 217 مباراة خاضها بمنافسات الدوري الأمريكي.

وبدأ فيديريكو مسيرته في ريفر بليت على غرار شقيقه الأصغر، قبل أن يلعب لاحقا في بيشكتاش التركي، وأمريكا المكسيكي، وإندبندينتي، وجودوي كروز، وكولون، ثم بدأت بعدها مغامرته في الأراضية الأمريكية.

وتعد العائلة كروية بامتياز، إذ يعد الوالد خورخي إيجوايين لاعب سابق في ريفر بليت وبوكا جونيورز أيضا خلال الثمانينيات.

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