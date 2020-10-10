دي بروين: ميسي إلى سيتي؟ لست مهتما.. ولم أتفق على تجديد عقدي

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 23:35

كتب : FilGoal

دي بروين - ميسي

الأمر الذي كان يُهم كل متابعي كرة القدم حول العالم، لم يكن كذلك بالنسبة لـ كيفين دي بروين. هنا نتحدث عن احتمالية انضمام ليونيل ميسي إلى مانشستر سيتي.

ميسي كان على أعتاب الرحيل من برشلونة الصيف الماضي وأعلن ذلك بشكل صريح، ولكن القصة الكبرى انتهت ببقاء ليونيل. بقاء قد لا يستمر بعد نهاية الموسم الحالي.

وتحدث كيفين دي بروين عن ليونيل قائلا: "ميسي إلى مانشستر سيتي؟ لا أهتم".

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وأضاف في تصريحاته عبر سكاي سبورتس "حقا لا أهتم بذلك. إذا جاء فهذا أمر جيد لنا، وإذا لم يأت فلدينا عدد كافي من اللاعبين الجيدين في النادي. لاعبون استمتع باللعب معهم، ولذلك هذا السؤال ليس مهما بالنسبة لي".

وتطرق النجم البلجيكي للتعقيب على التقارير الإخبارية التي خرجت مؤخرا تشير لاتفاقه على تجديد عقده مع مانشستر سيتي، نافيا كل ذلك.

وأوضح كيفين: "أنا سعيد جدا جدا في مانشستر سيتي، ولكن ما يمكنني قوله الآن إنني لم أتحدث مع النادي بخصوص تجديد عقدي".

وأكمل حديثه قائلا: "لماذا يقول البعض إنني اتفقت مع النادي؟".

وأردف "دائما ما أقول للجميع إنني سعيد جدا في سيتي وأشعر بالراحة، ولذلك إذا تحدث معي النادي (عن التجديد) سأكون منفتحا لذلك وسنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأتم "ولكن حتى تلك اللحظة لم يحدث أي شيء".

كيفين صاحب الـ 29 عاما انضم لـ مانشستر سيتي في 2015 قادما من فولفسبورج الألماني وينتهي عقده في صيف 2023.

ولعب دي بروين 227 مباراة بقميص مانشستر سيتي منذ انضمامه للفريق، ونجح في تسجيل 58 هدفا وصناعة 90.

وعادل كيفين دي بروين الموسم الماضي رقم الأسطورة تيري هنري بصناعة 20 هدفا في موسم واحد في الدوري. رقم حققه هنري موسم 2002-03 وعادله دي بروين موسم 2019-20.

الموسم الحالي، شارك دي بروين في 5 مباريات حتى الآن ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

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