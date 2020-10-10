حوار – الشناوي يتحدث عن موسيماني واستمرار مدرب حراس الأهلي.. الرقم القياسي ومواجهة الوداد

يشعر محمد الشناوي حارس الأهلي بالتفاؤل من تولي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الإدارة الفنية للفريق واستمرار ميشيل يانكون مدرب الحراس.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وأجرى الشناوي حوارا مع الموقع الرسمي للنادي، تحدث خلاله عن الاستعداد لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال: "بطولة واحدة في الأهلي لا تكفي، ننافس سنويا على 5 بطولات والمطلوب منا التتويج بهم أو الفوز بـ4 منهم على الأقل".

وتابع "سياسة النادي وفكر اللاعبين هو الفوز بكل بطولة ننافس عليها، وإن شاء الله نرفع كؤوس البطولات المقبلة".

وواصل "جمعتني جلسة مع موسيماني قبل مباراة المقاولون، وأراه يضع تركيزه على الفريق وتحقيق الأهداف ونشعر بالتفاؤل معه".

ثم أضاف ""اللاعبون يضعون تركيزهم على مباراة الوداد، وإن شاء الله نستطيع العبور للنهائي، نعرف الوداد جيدا وسنشاهدهم أكثر ونستعد لهم ونتمنى من الله التوفيق".

وأردف "أتمنى التتويج ببطولة دوري الأبطال والمشاركة في كأس العالم".

كما تحدث الشناوي عن استمرار ميشيل يانكون مدرب الحراس الذي كان ضمن الجهاز الفني لرينيه فايلر المدرب السابق.

وعنه قال: "مدرب الحراس يتعامل معنا بشكل جيد واستمراره شيء إيجابي لأنه معنا الآن منذ أكثر من عام ويعرف كيف يتعامل معنا".

وانتقل للحديث عن الحفاظ على نظافة شباكه لـ24 مباراة في الدوري، وقال: "الرقم القياسي شيء إيجابي وتحقق بمجهود اللاعبين معي، ولهم فضل كبير ونساعد بعضنا البعض".

واستدرك "هذا يتطلب مني تركيزا أكثر الفترة المقبلة والاجتهاد بشكل أكبر لمصلحة الفريق".

واسترجع الشناوي أفضل ذكرياته مع الأهلي، ودوره كقائد للفريق.

وكشف "أول مباراة لي مع الفريق في 2008 هي أفضل لحظاتي مع الأهلي، ثم عودتي لبيتي مرة أخرى".

وأوضح "العودة للأهلي كانت هدفي منذ رحيلي عن النادي، أو الاحتراف خارج مصر في حال لم أعد للأهلي".

وواصل "لذلك عندما تلقيت عرضا للاحتراف في نفس الوقت مع عرض الأهلي، اخترت العودة للأهلي".

وعن دوره كقائد للفريق في توجيه اللاعبين، شرح "التحدث مع اللاعبين هدفه استعادتهم لتركيزهم لأننا أحيانا نمر بلحظات سرحان، والجميع يتقبل ذلك مني".

وأكمل "تحاملت على نفسي في مباريات كثيرة، لكن أكثر مباراة كانت مواجهة شبيبة الساورة لأننا احتجنا الفوز من أجل عبور مجموعات دوري الأبطال وفزنا بثلاثة أهداف".

وبسؤاله عن أفضل حارس مرمى في العالم، أجاب الشناوي "مانويل نوير".

وعن أفضل تصد له، قال: "ضد الإسماعيلي وفزنا 2-0".

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