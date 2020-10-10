مران الأهلي – ظهور جونسون وعودة الشناوي.. وانتظام بادجي وأيمن أشرف

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 19:04

كتب : حسام نور الدين

كيفين جونسون - مران الأهلي

ظهر كيفين جونسون مساعد بيتسو موسيماني، في مران الأهلي اليوم السبت للمرة الأولى.

ووصل جونسون إلى القاهرة مؤخرا للانضمام إلى الجهاز الفني لـ موسيماني في الأهلي.

وشهد التدريب عودة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لتدريبات الكرة، بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة.

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وشارك الشناوي في تدريبات حراس المرمى، من أجل تجهيزه للحاق بمباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما انتظم كل من أيمن أشرف وأليو بادجي في تدريبات الفريق التي أقيمت على ملعب التتش في الجزيرة.

وأنهى أيمن أشرف برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد في عضلة السمانة.

في الوقت نفسه تعافى بادجي من الآلام التي لحقت به في كاحل القدم مؤخرا.

فيما واصل محمود وحيد التأهيل في صالة الجيمنازيوم بعد إصابته في العضلة الضامة.

والأمر نفسه ينطبق على سعد سمير الذي قطع شوطا كبيرا في طريق العودة للملاعب بعد اقترابه من التعافي من إصابة وتر أكيليس.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز غدا الأحد في الجولة 33 –قبل الأخيرة- من الدوري المصري.

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