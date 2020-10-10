مدرب المقاصة: بعض لاعبيني اعتبروا أن موسمهم انتهى.. أعرف متى يكون اللاعب مصابا

وجه علي عاشور المدير الفني لـ مصر للمقاصة، اتهامات قوية لبعض لاعبيه بعد الخسارة أمام طلائع الجيش.

المقاصة خسر بهدف دون رد أمام طلائع الجيش في الجولة 33 من الدوري المصري.

وصرّح عاشور بعد المباراة عبر أون تايم سبورتس: "مبورك للجيش الفوز".

وتابع: "وصلوا للمرمى بكرة واحدة وسجلوا منها هدفا، بجانب فرصة أخيرة في نهاية المباراة".

وأضاف: "هناك سوء حظ يواجهنا على المستوى التهديفي".

وواصل: "أضطر إلى إدخال 4 أو 5 لاعبين جدد في كل مباراة ويكونون غالبا مبتعدين عن المنافسات منذ فترة طويلة".

وأكد: "ليس في الإمكان أكثر مما كان".

وتابع: "مبارياتنا صعبة وليست سهلة، واجهنا أصحاب المركز الثالث والرابع والخامس، واليوم واجهنا الجيش الذي يريد ضمان البقاء".

وأوضح: "هناك ظروف مادية محيطة باللاعبين، يغيب عني 10 لاعبين، تقريبا فريق كامل غائب، وأضطر إلى الاستعانة بلاعبين في غير مراكزهم".

وزعم: "بعض اللاعبين انتهى الموسم بالنسبة لهم، حتى أكون صادقا، لا يغيب للإصابة سوى ميدو جابر وعاصم سعيد، أي لاعب آخر غير مصاب، أي اسم آخر يُذكر هو غير مصاب على مسؤوليتي".

وشدد: "أنا لاعب كرة قبل أن أكون مدربا، وأعرف متى تكون مصابا ومتى لا تكون مصابا".

وتابع: "ما أعرفه في الكرة أنه لو كانت لديك مشكلة مادية، فإنها تُحل دون أن تبتعد عن الملعب، يجب الإخلاص للمكان الذي تلعب فيه حتى النهاية".

وأضاف: "المقاصة متواجد في الدوري الممتاز منذ 12 عاما، ولا يوجد شخص له جنيه عند المقاصة".

وأتم: "أشكر اللاعبين المتواجدين معنا حتى اللحظة، هم رجال".

علي عاشور عقب الهزيمة أمام طلائع الجيش: لاعبو المقاصة يتعمدون الغياب عن المباريات#ستاد_مصر#ONTime_Sports pic.twitter.com/Z1H0IIuSga — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 10, 2020

وكان علي عاشور قد تولى تدريب مصر للمقاصة خلفا لـ إيهاب جلال في 22 سبتمبر الماضي.

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