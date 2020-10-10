إسبانيا تتجاوز سويسرا في "حصن مدريد".. وألمانيا تستفيق أمام أوكرانيا

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 22:42

كتب : FilGoal

أداما تراوري - إسبانيا - سويسرا

فاز منتخب إسبانيا على نظيره السويسري بهدف دون رد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بالجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

وسجّل ميكيل أويارزابال هدف المباراة الوحيد لمنتخب لا روخا.

لترفع إسبانيا رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة للمستوى الأولى.

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فيما تجمّد رصيد سويسرا عند نقطة واحدة في المركز الرابع –الأخير- بالمجموعة.

لتؤكد إسبانيا تفوقها في مدينة مدريد، إذ لم تخسر أي مباراة في عاصمتها منذ سقوطها الودي أمام إنجلترا عام 1987.

وسجّلت إسبانيا هدفها الوحيد في الدقيقة 14 بواسطة ميكيل أويارزابال بعد تمريرة من زميله في ريال سوسيداد، ميكيل ميرينو، على إثر خطأ قاتل في التمرير من يان سومر حارس مرمى سويسرا.

لتسجل إسبانيا هدفا من صناعة وتسجيل لاعبي ريال سوسيداد للمرة الأولى منذ ديسمبر 1981 عندما صنع خيسوس ماريا زامورا وسجل خيسوس ماريا ساتروستيجي.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول لـ إسبانيا على سويسرا منذ مونديال 1994 في الولايات المتحدة.

في آخر مواجهتين، خسرت إسبانيا بهدف دون رد أمام سويسرا على أرض جنوب إفريقيا في 2010، قبل أن تتعادل معها وديا في 2018.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، حققت ألمانيا فوزها الأول على حساب مضيفتها أوكرانيا بهدفين مقابل هدف واحد.

ماتياس جينتر، وليون جوريتسكا سجلا هدفي ألمانيا في الدقيقتين 20 و49.

فيما سجّل روسلان مالينوفسكي هدف أوكرانيا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

لترفع ألمانيا رصيدها إلى 5 نقاط في المركز الثاني، ويتجمّد رصيد أوكرانيا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

ليكون هذا الفوز هو الأول لـ ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية بعد 7 مباريات.

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