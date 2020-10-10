سكاي: وست هام قريب من التعاقد مع الجزائري بن رحمة

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 22:20

كتب : FilGoal

سعيد بن رحمة

أصبح نادي وست هام الإنجليزي قريبا من الظفر بخدمات الجناح الجزائري الرائع سعيد بن رحمة من صفوف برينتفورد الإنجليزي.

سوق الانتقالات في إنجلترا انتهى في الخامس من أكتوبر الجاري، ولكن وبعد تعديلات رابطة الدوري الإنجليزي، أصبح يحق لأي فريق من الدوري الممتاز التعاقد مع أي لاعب من الدرجة الأولى في إنجلترا، والعكس صحيح، لموعد أقصاه الـ 16 من الشهر الجاري.

أسم بن رحمة يتردد كثيرا منذ بداية سوق الانتقالات بفضل ما قدمه مع فريقه برينتفورد وكان قريبا من الصعود بالفريق للدوري الممتاز.

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وكشفت شبكة سكاي سبورتس اقتراب نادي وست هام من إتمام الاتفاق مع برينتفورد للحصول على خدمات بن رحمة في صفقة قد تُكلف النادي 30 مليون جنيه إسترليني.

سعيد بن رحمة يعد هدفا أيضا لـ كريستال بالاس ولكن على ما يبدو فأن وست هام أصبح قريبا جدا من حسم السباق لصالحه، وفقا لـ سكاي.

الجزائري صاحب الـ 25 عاما انضم لـ برينتفورد عام 2018 قادما من نيس الفرنسي.

ولعب بن رحمة 46 مباراة الموسم الماضي مع برينتفورد، ونجح في تسجيل 17 هدفا وصناعة 10.

هذا الموسم، بدء بن رحمة بنفس القوة ونجح في تسجيل هدفين في 3 مباريات.

وظهر بن رحمة بقميص منتخب الجزائر في 4 مناسبات كان آخرها أمام نيجيريا يوم الجمعة الماضي في لقاء ودي استعدادا لتصفيات إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا.

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