عبد المنصف: سأشجع الأهلي ضد بيراميدز من أجل الزمالك

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 21:35

كتب : محرر في الجول

محمد عبد المنصف - الزمالك - وادي دجلة

ينوي محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة تشجيع الأهلي ضد بيراميدز في مباراة الفريقين غدا الأحد في الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز.

وتألق عبد المنصف في تعادل وادي دجلة مع فريقه السابق الزمالك سلبيا في الجولة السابقة من الدوري.

وقال عبد المنصف لقناة "الحدث اليوم": "سأشجع الأهلي ضد بيراميدز لأن ذلك في مصلحة الزمالك".

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وتابع "قمت بتصديات ضد الزمالك لأن ذلك عملي ويجب أن أخلص له، وهذا ما تعلمته في نادي الزمالك".

واستدرك "أتعرض لمضايقات على المستوى الشخصي في مجالنا من جماهير الأندية المختلفة، لكن ما حدث مع زوجتي على فيسبوك غير مقبول".

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراتيه المقبلتين في الدوري مع تعثر بيراميدز ضد الأهلي أو المقاولون في مباراتيه الأخيرتين في الدوري، ليضمن المركز الثاني والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وانتقل عبد المنصف للحديث عن استمراره في الملاعب حتى وصوله لـ44 سنة.

وأوضح "كرة القدم لها عمر معين، ولكننا قمنا بكسر تلك القاعدة مؤخرا بعدما كان المعتاد في مصر أن يعتزل اللاعب في سن الـ34".

وأتم "حارس المرمى له عمر أكبر من باقي اللاعبين في الملعب، وهذا ما فعله عصام الحضري ثم أنا ويساعدنا في ذلك وضع الأهداف لنفسك والأجهزة الحديثة التي دخلت اللعبة".

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