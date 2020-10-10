مدرب دجوكوفيتش: نادال لا يمتلك أي فرصة للفوز بنهائي رولان جاروس

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 21:32

كتب : FilGoal

نوفاك دجوكوفيتش

أشعل جوران إيفانيسيفتش عضو الطاقم التدريبي لـ نوفاك دجوكوفيتش، الأجواء قبل مواجهة رافاييل نادال في نهائي رولان جاروس.

نادال يواجه دجوكوفيتش في نهائي بطولة رولان جاروس للتنس غدا الأحد.

وصرّح إيفانيسيفتش قبل المباراة: "نادال لا يمتلك أي فرصة في هذه الظروف".

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وأضاف عبر قناة "سبورت كلوب" الصربية: "نوفاك هو المرشح الأول بشكل واضح للفوز بـ رولان جاروس".

وواصل: "عقل دجوكوفيتش وجسده في حالة مثالية، لقد أعد لكل التفاصيل التكتيكية وفي التدريبات والتغذية".

وأتم: "دجوكوفيتش يبحث عن التطور كل يوم، لم أر عقلية مثله من قبل".

ويبحث نادال عن لقبه رقم 13 في رولان جاروس التي يحمل رقمها القياسي، فيما توج دجوكوفيتش باللقب مرة واحدة سابقة.

والتقا اللاعبان 55 مرة سابقة، كأكثر لاعبي تنس يلتقيان في تاريخ اللعبة.

وتواجه اللاعبان في رولان جاروس 13 مرة سابقة، كانت الغلبة لـ نادال 12 مرة، وفاز دجوكوفيتش مرة وحيدة.

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