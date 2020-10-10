عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول سبب غياب مروان محسن عن الأهلي ضد بيراميدز

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 20:07

كتب : أحمد الخولي

مروان محسن - الأهلي - إنبي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي سبب غياب مروان محسن عن قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز غدا الأحد في الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز.

وغاب مروان محسن عن القائمة بعد شارك أساسيا ضد إنبي وسجل هدفين. ( تعرف على القائمة )

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "مروان يغيب عن مباراة بيراميدز بسبب شعوره بحالة من الإجهاد العام، ولذلك فضلنا حصوله على راحة".

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كما أشار عبد الحفيظ إلى سبب غياب أيمن أشرف عن المباراة.

وأوضح "فضلنا غياب أيمن أشرف كنوع من الراحة السلبية، والحفاظ عليه لمباراة الوداد".

وفشل أيمن أشرف في استكمال مباراة إنبي بعدما تعرض للإصابة.

وانتظم مدافع الأهلي في تدريبات اليوم السبت بعدما أتمم برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد في عضلة السمانة.

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