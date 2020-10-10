تشكيل ألمانيا – خماسي دفاعي.. وكروس يعود أمام أوكرانيا

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 19:55

كتب : FilGoal

توني كروس - ألمانيا

أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا عن تشكيل بلاده لمواجهة أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وشهد التشكيل اعتماد لوف على خماسي في خط الدفاع، دون وجود مهاجم صريح.

كما عاد توني كروس لاعب ريال مدريد بعد معاناته من إصابة أبعدته عن الملاعب مؤخرا.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في المجموعة الرابعة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية برصيد نقطتين، فيما تتواجد أوكرانيا في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وتقام المباراة في الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

تشكيل ألمانيا:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: ماتياس جينتر – أنطونيو روديجر – نيكلاس زوله – لوكاس كولسترمان – مارسيل هالستنبرج

الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جوريتسكا – توني كروس

الهجوم: سيرجي جنابري – يوليان دراكسلر

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