قائمة الأهلي – عودة بادجي والشيخ ضد بيراميدز.. وغياب مروان محسن

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 19:54

كتب : أحمد الخولي

أليو بادجي - الأهلي - بيراميدز

عاد الثنائي أليو بادجي وأحمد الشيخ لقائمة الأهلي استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الأحد في الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة تضم 21 لاعبا لمواجهة بيراميدز، وشهدت عودة بادجي والشيخ بعد التعافي من الإصابة.

وضمت القائمة كل من مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد شكري وشادي رضوان ومحمد فخري وعربي بدرمن فريق الشباب.

أخبار متعلقة
قائمة بيراميدز – غياب أحمد الشناوي أمام الأهلي مران الأهلي – ظهور جونسون وعودة الشناوي.. وانتظام بادجي وأيمن أشرف طبيب الزمالك يكشف نتيجة الأشعة التي خضع لها حازم إمام وعبد الغني مدافع سموحة المعار من الأهلي لـ في الجول: لا صحة لفسخ عقدي

كما ضمت القائمة ياسر إبراهيم بعد غيابه عن مواجهة إنبي بسبب الإيقاف.

واستمر غياب محمد الشناوي حارس المرمى رغم عودته اليوم لتدريبات الكرة، بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة.

كما غاب مروان محسن عن القائمة بعد شارك أساسيا ضد إنبي وسجل هدفين.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد شكري - محمد هاني - عربي بدر

الوسط: حمدي فتحي – صالح جمعة – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – شادي رضوان – محمد فخري

الهجوم: أليو بادجي - محمود عبد المنعم "كهربا" – أحمد الشيخ - جونيور أجايي – وليد سليمان – حسين الشحات

اقرأ أيضا:

عودة محمد الشناوي لتدريبات الأهلي

الشناوي يتحدث عن استمرار مدرب حراس الأهلي

الأهلي بيراميدز في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول سبب غياب مروان محسن عن الأهلي ضد بيراميدز 50 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ألمانيا – خماسي دفاعي.. وكروس يعود أمام أوكرانيا ساعة | أوروبا
قائمة الأهلي – عودة بادجي والشيخ ضد بيراميدز.. وغياب مروان محسن ساعة | الدوري المصري
تشكيل إسبانيا – عودة راموس.. وفاتي وفيران يهجمان سويسرا ساعة | أوروبا
طبيب الزمالك يكشف نتيجة الأشعة التي خضع لها حازم إمام وعبد الغني ساعة | مصر
لماذا يعتمد أرتيتا على النني في أرسنال؟ أكثر من مجرد ماكينة ضغط ساعة | المحترفون
قائمة بيراميدز – غياب أحمد الشناوي أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي – ظهور جونسون وعودة الشناوي.. وانتظام بادجي وأيمن أشرف ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك 2 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 3 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 4 الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي
قد ينال إعجابك