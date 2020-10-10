قائمة الأهلي – عودة بادجي والشيخ ضد بيراميدز.. وغياب مروان محسن

عاد الثنائي أليو بادجي وأحمد الشيخ لقائمة الأهلي استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا الأحد في الجولة الـ33 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة تضم 21 لاعبا لمواجهة بيراميدز، وشهدت عودة بادجي والشيخ بعد التعافي من الإصابة.

وضمت القائمة كل من مصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمد شكري وشادي رضوان ومحمد فخري وعربي بدرمن فريق الشباب.

كما ضمت القائمة ياسر إبراهيم بعد غيابه عن مواجهة إنبي بسبب الإيقاف.

واستمر غياب محمد الشناوي حارس المرمى رغم عودته اليوم لتدريبات الكرة، بعد تعافيه من آلام العضلة الضامة.

كما غاب مروان محسن عن القائمة بعد شارك أساسيا ضد إنبي وسجل هدفين.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد شكري - محمد هاني - عربي بدر

الوسط: حمدي فتحي – صالح جمعة – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" – شادي رضوان – محمد فخري

الهجوم: أليو بادجي - محمود عبد المنعم "كهربا" – أحمد الشيخ - جونيور أجايي – وليد سليمان – حسين الشحات

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