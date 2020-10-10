تشكيل إسبانيا – عودة راموس.. وفاتي وفيران يهجمان سويسرا

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 19:46

كتب : FilGoal

فاتي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن تشكيل بلاده لمواجهة سويسرا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وشهد التشكيل عودة سيرخيو راموس بعد أن اكتفى بالدخول بديلا في المباراة الودية أمام البرتغال قبل أيام.

كما دفع لويس إنريكي بالثنائي الشاب: فيران توريس وأنسو فاتي، في خط الهجوم، ويجاورهما ميكيل أويارزابال نجم ريال سوسيداد.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية برصيد 4 نقاط، فيما تتواجد سويسرا في المركز الرابع –الأخير- برصيد نقطة واحدة.

وتقام المباراة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: خيسوس نافاس – سيرخيو راموس – باو توريس – خوسيه لويس جايا

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – داني أولمو – ميكيل ميرينو

الهجوم: فيران توريس – ميكيل أويارزابال – أنسو فاتي

تشكيل سويسرا:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: سيلفان فيدمر – نيكو إلفيدي – فابيان شار – ريكاردو رودريجيز – لوريس بينيتو

الوسط: جبرييل سو – جرانيت تشاكا – ريمو فرويلر

الهجوم: هاريس سيفيروفيتش – أدمير محمدي

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