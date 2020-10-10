طبيب الزمالك يكشف نتيجة الأشعة التي خضع لها حازم إمام وعبد الغني

ذكر محمد أسامة طبيب الزمالك، أن ثنائي الفريق: حازم إمام، ومحمد عبد الغني، خضع لأشعة خلال الساعات الماضية بعد إصابته أمام وادي دجلة.

الزمالك تعادل أمام وادي دجلة في الجولة 32 من الدوري المصري، مواجهة شهدت إصابة حازم إمام في العضلة الأمامية، ومحمد عبد الغني في الأنف.

وصرّح طبيب الزمالك: "حازم إمام يعاني من شد خفيف في العضلة الأمامية، ويخوض حاليا تدريبات تأهيلية لتجهيزه للفترة المقبلة".

وأضاف: "بينما أثبتت الأضعة إصابة عبد الغني بكسر في الأنف، وبالتالي سيشارك بقناع واقٍ في التدريبات والمباريات".

وشدد: "إصابة عبد الغني لن تعيقه عن التواجد مع الفريق، وسيخضع لبعض جلسات العلاج الطبيعي، كما شارك اليوم في التدريبات الجماعية".

وكان حازم إمام قد غادر مباراة وادي دجلة مستبدلا بين الشوطين وعوضه أحمد عيد.

فيما أصيب عبد الغني في الدقيقة السابعة، لكنه أكمل المباراة حتى نهايتها.

ويستعد الزمالك لملاقاة حرس الحدود الإثنين المقبل في الجولة 33 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

عودة محمد الشناوي لتدريبات الأهلي

الشناوي يتحدث عن استمرار مدرب حراس الأهلي