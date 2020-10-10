قائمة بيراميدز – غياب أحمد الشناوي أمام الأهلي

أعلن أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز، عن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي غدا الأحد في الجولة 33 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة غياب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وظهور أحمد دعرور لتعويضه في وجود مهدي سليمان بشكل طبيعي.

كما يتواجد كل من: جون أنتوي، وعبد الله السعيد، وعمر جابر.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري برصيد 63 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني، مع خصم 3 نقاط من الزمالك في نهاية المسابقة.

قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: مهدي سليمان – أحمد دعرور

الدفاع: طارق طه – محمد حمدي – عبد الله بكري – علي جبر – محمد عطوة – أحمد أيمن منصور

الوسط: عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد فتحي – أحمد توفيق – عبد الله السعيد – محمد فاروق – إبراهيم حسن – إسلام عيسى – إبراهيم عادل – محمود حمادة

الهجوم: جون أنتوي – دودو الجباس

اقرأ أيضا:

عودة محمد الشناوي لتدريبات الأهلي

الشناوي يتحدث عن استمرار مدرب حراس الأهلي