قائمة بيراميدز – غياب أحمد الشناوي أمام الأهلي

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 19:24

كتب : عاطف شادي

الزمالك - بيراميدز - أحمد الشناوي

أعلن أنتي تشاتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز، عن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي غدا الأحد في الجولة 33 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة غياب أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وظهور أحمد دعرور لتعويضه في وجود مهدي سليمان بشكل طبيعي.

كما يتواجد كل من: جون أنتوي، وعبد الله السعيد، وعمر جابر.

أخبار متعلقة
مران الزمالك – عبد الغني بقناع وجه.. وتدريبات تأهيلية لـ حازم إمام حوار – الشناوي يتحدث عن موسيماني واستمرار مدرب حراس الأهلي.. الرقم القياسي ومواجهة الوداد مران الأهلي – ظهور جونسون وعودة الشناوي.. وانتظام بادجي وأيمن أشرف سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل مواجهة بيراميدز

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري برصيد 63 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثاني، مع خصم 3 نقاط من الزمالك في نهاية المسابقة.

قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: مهدي سليمان – أحمد دعرور

الدفاع: طارق طه – محمد حمدي – عبد الله بكري – علي جبر – محمد عطوة – أحمد أيمن منصور

الوسط: عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد فتحي – أحمد توفيق – عبد الله السعيد – محمد فاروق – إبراهيم حسن – إسلام عيسى – إبراهيم عادل – محمود حمادة

الهجوم: جون أنتوي – دودو الجباس

اقرأ أيضا:

عودة محمد الشناوي لتدريبات الأهلي

الشناوي يتحدث عن استمرار مدرب حراس الأهلي

بيراميدز الأهلي في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل إسبانيا – عودة راموس.. وفاتي وفيران يهجمان سويسرا دقيقة | أوروبا
طبيب الزمالك يكشف نتيجة الأشعة التي خضع لها حازم إمام وعبد الغني 13 دقيقة | مصر
لماذا يعتمد أرتيتا على النني في أرسنال؟ أكثر من مجرد ماكينة ضغط 19 دقيقة | المحترفون
قائمة بيراميدز – غياب أحمد الشناوي أمام الأهلي 23 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – ظهور جونسون وعودة الشناوي.. وانتظام بادجي وأيمن أشرف 44 دقيقة | مصر
مدافع سموحة المعار من الأهلي لـ في الجول: لا صحة لفسخ عقدي 56 دقيقة | مصر
سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل مواجهة بيراميدز ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك – عبد الغني بقناع وجه.. وتدريبات تأهيلية لـ حازم إمام ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك 2 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 3 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 4 الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي
قد ينال إعجابك