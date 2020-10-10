اتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس فكرة إلغاء الـ 5 تغييرات ودقيقة الراحة الموسم المقبل

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 16:50

كتب : وليد الحسيني

شعار الدوري المصري

يدرس اتحاد الكرة إلغاء فكرة الخمسة تبديلات ودقيقة الراحة في المباريات للموسم المقبل من الدوري حسبما أوضح وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـ FIlGoal.com .

وقال العطار لـ FIlGoal.com: "سنعلن شروط مسابقة الدوري الممتاز عقب نهاية الدوري الحالي الذي سينتهي بنهاية الشهر الجاري" .

وأضاف عن بعض التفاصيل "فكرة الـ 5 تغييرات ودقيقة الراحة جاءت بسبب توقف المسابقة لمدة طويلة بسبب فيروس كورونا، مثلما حدث في كل الدوريات".

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وأردف "ولذلك ندرس إلغاء هذا الأمر والعودة للإجراءات الطبيعية مع بداية الموسم الحالي".

وأوضح "التبديلات الخمسة والدقيقة الراحة كانت اختيارية وترك الاتحاد الدولي حرية الاختيار لكل اتحاد ولم تكن ملزمة".

الدوري الإسباني والإيطالي والألماني واصلوا الاعتماد على نظام التبديلات الخمسة، فيما عاد الدوري الإنجليزي لنظام التبديلات الثلاثة في الموسم الجديد.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن لائحة اللاعبين للموسم المقبل والتي شهدت عديد التعديلات (طالع التفاصيل)

كما أصدر بنودا جديدة تتعلق بشأن عدد الأندية المسموح للمدرب قيادتها في موسم واحد. (طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة وليد العطار في الدوري
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