اتحاد الكرة يكشف لوائح القيد الجديدة.. 4 أجانب ولاعب يعامل معاملة المصري وعدد المعارين والاستبدال

أرسل اتحاد الكرة اليوم الأربعاء خطابا لجميع أنديته أوضح خلاله لوائح القيد الخاصة بالموسم المقبل 2020-2021.

** يُسمح بقيد 30 لاعبا في قائمة كل فريق بداية من الوسم المقبل.

** لا يسمح بمشاركة اللاعبين المقيدين في البراعم في المسابقات حتى مواليد 2008.

** يُسمح للاعبين بالانتقال الحر إذا تأخر النادي في سداد المستحقات لمدة شهرين بناء على قرار من لجنة شؤون اللاعبين.

فترة التسجيل الأولى

** تبدأ فترة التسجيل الأولى اعتبارا من يوم السبت 10 أكتوبر 2020 وتنتهي الأربعاء الموافق الرابع من نوفمبر 2020.

** القوائم الإضافية تبدأ اعتبارا من تسجيل القائمة الأولى وآخر موعد لها هو 19 نوفمبر 2020 للقسم الأول.

فترة التسجيل الثانية

** تبدأ فترة التسجيل الثانية بداية من 15 فبراير 2021 وحتى الإثنين 15 مارس 2021.

** لا يجوز استخراج بطاقة اللاعب ومشاركة اللاعب إلا بعد اعتماد القائمة من الاتحاد.

الإعارة

** يجوز للنادي إعارة أي لاعب مرتبط مع ناديه بعقد ساري لمدة لا تتجاوز مدة العقد الأصلي بحد أقصى خمسة لاعبين.

** بالنسبة للاعب المعار أو المستغنى عنه أو الذي أنهى عقده بالتراضي يتم رفع اسمه من قائمة ناديه وقيد لاعب بدلا منه بحد أقصى خمسة لاعبين.

اللاعبون الأجانب

** في حالة استقدام لاعب أجنبي يجب أن يكون مقيدا في أحد أندية القسم الأول أو الثاني في بلده.

** يسمح بقيد عدد أربعة لاعبين أجانب كحد أقصى في كل ناد من أندية القسم الأول مثل الموسم الحالي، علما بأنه سيتم تقليل العدد بداية من موسم 2021-2022.

** يسمح بقيد لاعب واحد فقط فلسطيني أو سوري أو شمال إفريقي ولا يكون ذلك من ضمن عدد اللاعبين الأجانب على أن يطبق ذلك البند في موسم 2020-2021 ويعامل معاملة المصريين.

** لا يجوز إشراك غير المصري في حراسة المرمى في جميع المسابقات، ويسمح لغير المصريين المقيمين التسجيل في مراحل البراعم وحتى مواليد 2004 ولا يجوز لهم المشاركة في المسابقات الأكبر من ذلك.