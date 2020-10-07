قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن عدد الأندية المسموح للمدرب قيادتها في موسم واحد

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 21:16

كتب : عاطف شادي

المدربين في الدوري المصري

أصدر اتحاد الكرة اليوم الأربعاء لوائح القيد الخاصة بالموسم الجديد والتي شهدت تحديد عدد المرات التي يُسمح فيها لأي مدير فني بقيادة أكثر من فريق خلال الموسم الواحد.

ونصت اللائحة التي أرسلها اتحاد الكرة للأندية على التالي:

** لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع ناد أن يتولى مسؤولية ناد آخر حال فسخ التعاقد من جانبه، ويسمح له بالتعاقد مع ناد آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين فقط.

أخبار متعلقة
مؤمن زكريا: شكرا لـ الاتحاد الإفريقي والأب الغالي هاني أبو ريدة اتحاد الكرة يكشف لوائح القيد الجديدة.. 4 أجانب ولاعب يعامل معاملة المصري وعدد المعارين والاستبدال في الدرجة الثانية - إقالة حسن موسى من تدريب بني سويف قبل جولة على النهاية

** على النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.

وتعد هذه هي أول مرة يصدر فيها اتحاد الكرة لائحة تحدد عدد الأندية التي مسموح لمدير فني قيادتها خلال الموسم الواحد.

وشهد الموسم الحالي من الدوري قيادة أكثر من مدرب لأكثر من فريق، كما أن هناك بعض الأندية أعادت مدربيها السابقين في منتصف الموسم.

أما بالنسبة لعدد الأجانب والمعارين والاستبدال والمقيدين في قوائم الفريق في الموسم المقبل فيمكنك التعرف عليها من هنا.

في الدوري اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإتفاق لـ في الجول: انضمام أزارو؟ الصفقة الرسمية نعلن عنها عبر حساباتنا الرسمية 10 دقيقة | الدوري المصري
التشخيص المبدئي لإصابة أيمن أشرف 11 دقيقة | الدوري المصري
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن عدد الأندية المسموح للمدرب قيادتها في موسم واحد 11 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يكشف لوائح القيد الجديدة.. 4 أجانب ولاعب يعامل معاملة المصري وعدد المعارين والاستبدال 20 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - إقالة حسن موسى من تدريب بني سويف قبل جولة على النهاية 45 دقيقة | مصر
مؤمن زكريا: شكرا لـ الاتحاد الإفريقي والأب الغالي هاني أبو ريدة 58 دقيقة | الدوري المصري
تشاتشيتش: أهدرنا عددا ضخما من الفرص.. ومن الجيد عدم سفر أنتوي ساعة | الدوري المصري
وفد كاف يتفقد ملعب الأهلي لاعتماده للمباريات الإفريقية ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك
قد ينال إعجابك