قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن عدد الأندية المسموح للمدرب قيادتها في موسم واحد

أصدر اتحاد الكرة اليوم الأربعاء لوائح القيد الخاصة بالموسم الجديد والتي شهدت تحديد عدد المرات التي يُسمح فيها لأي مدير فني بقيادة أكثر من فريق خلال الموسم الواحد.

ونصت اللائحة التي أرسلها اتحاد الكرة للأندية على التالي:

** لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع ناد أن يتولى مسؤولية ناد آخر حال فسخ التعاقد من جانبه، ويسمح له بالتعاقد مع ناد آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين فقط.

** على النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.

وتعد هذه هي أول مرة يصدر فيها اتحاد الكرة لائحة تحدد عدد الأندية التي مسموح لمدير فني قيادتها خلال الموسم الواحد.

وشهد الموسم الحالي من الدوري قيادة أكثر من مدرب لأكثر من فريق، كما أن هناك بعض الأندية أعادت مدربيها السابقين في منتصف الموسم.

أما بالنسبة لعدد الأجانب والمعارين والاستبدال والمقيدين في قوائم الفريق في الموسم المقبل فيمكنك التعرف عليها من هنا.