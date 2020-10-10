سواريز: علاقتي الطيبة بـ ميسي ربما أزعجت برشلونة.. قد يستمر إذا جاء مجلس جديد

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 11:01

كتب : FilGoal

لويس سواريز

لا يستبعد لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد أن يكون قربه من ليونيل ميسي نجم برشلونة سببا في تخلي إدارة الأخير عنه.

وقال مهاجم أوروجواي في حوار مع ESPN:"أعتقد أنهم أرادوا إبعادي عن ميسي، ربما أزعجهم أن علاقتي به طيبة. ربما أرادوا ألا يكون معي كثيرا".

وواصل "ربما يلعب ميسي في فريق آخر، لكن إذا شعر بالراحة والسعادة مرة أخرى وجاء مجلس إدارة جديد، سيريد الاستمرار مع النادي".

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ويحاول أعضاء في نادي برشلونة سحب الثقة من الإدارة الحالية التي يرأسها خوسيب ماريا بارتوميو مما قد يعجل بإجراء انتخابات رئاسية جديدة مطلع العام المقبل.

وأراد ميسي الرحيل عن برشلونة مع نهاية الموسم الماضي لكن الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ700 مليون يورو حال دون ذلك.

بينما تخلى النادي مجانا عن لاعبه سواريز الذي انتقل إلى أتليتكو مدريد.

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