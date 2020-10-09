تقرير تونسي: الترجي يرغب في ضم والتر بواليا من الجونة.. والأهلي قد ينافسه

زعمت تقارير تونسية وإماراتية وجود رغبة لدى نادي الترجي التونسي من أجل التعاقد مع الزامبي والتر بواليا مهاجم نادي الجونة.

وأشارت صحيفة (الصحافة) التونسية إلى رغبة الترجي في تسويق مهاجمه الإيفواري إبراهيم واتارا، الذي لم يوفق في تجربته مع الترجي، من أجل التعاقد مع مهاجم جديد.

وطلب نادي الترجي منذ فترة معلومات عن والتر بواليا، وفقا لمصادر الصحيفة التونسية، والآن يرغب في التعاقد معه.

وقال التقرير إن "يبدو أن الأهلي ينوي بدوره التقدم بعرض من أجل بواليا وهو ما يُصعّب المهمة على الترجي".

وعلى الجانب الآخر، ذكرت مصادر مُطلعة، على حد وصف الصحيفة، لمراسل صحيفة (العين) الإماراتية في تونس، أن بواليا أصبح هدفا جديا للترجي التونسي.

وأوضحت الصحيفة أن بواليا "نال إعجاب إدارة الترجي بعد متابعته في عدة مباريات مؤخرا".

ويدرس الترجي التونسي بجدية فكرة التقدم بعرض رسمي للجونة من أجل ضم بواليا، وفقا لـ العين الإماراتية.

بواليا صاحب الـ 25 عاما انضم لـ الجونة قادما من ناكانا الزامبي في بداية الموسم.

وسجل بواليا 12 هدفا وصنع مرة خلال مشاركته في 29 مباراة في الدوري المصري.

ويعد بواليا هو أكثر لاعب أجنبي سجل أهدافا في الدوري هذا الموسم، بينما يأتي في المركز الثاني خلف عبد الله السعيد نجم بيراميدز صاحب الـ 17 هدفا، بالتساوي مع محمد شريف مهاجم إنبي.