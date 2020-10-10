البرازيل تكتسح بوليفيا بخماسية وكولومبيا تضرب فنزويلا بثلاثية

السبت، 10 أكتوبر 2020 - 10:25

كتب : FilGoal

البرازيل

اكتسح البرازيليون ضيفهم فريق بوليفيا بخمسة أهداف دون رد فجر السبت في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

وافتتح سيليساو الأهداف في الدقيقة 16 بضربة رأس لماركينوس قبل يحرز روبرتو فيرمينو مرتين في الدقيقتين 30 و49.

وسجل خوسيه كاراسكو في مرماه بالخطأ في الدقيقة 66 وأكمل فيليبي كوتينيو الخماسية بضربة رأس في الدقيقة 79.

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وفي كولومبيا لم يجد لوس كافيتيروس صعوبة في التفوق على ضيفه الفنزويلي ليفوز بثلاثة أهداف دون رد.

سجل دوفان زاباتا في الدقيقة 16 وأحرز لويس مورييل، زميله في نادي أتالانتا الإيطالي، في الدقيقتين 26 و45.

وقفزت البرازيل لصدارة ترتيب التصفيات بفارق الأهداف عن الوصيفة كولومبيا والثالثة أوروجواي والرابعة الأرجنتين.

وتحل البرازيل ضيفة على بيرو يوم الأربعاء وتلعب كولومبيا ضد مضيفتها تشيلي.

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