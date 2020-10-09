رسميا – راشفورد يتقلد رتبة عضو الإمبراطورية البريطانية بعد مساهماته لإطعام الأطفال في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية تقليد ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد رتبة عضو الإمبراطورية البريطانية، وهي رتبة فائقة الامتياز، بعد مساهماته الكبيرة لمساعدة الأطفال المعرضين للأخطار خلال فترة تفشي وباء كوفيد 19.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكانت قائمة الشرف لملكة إنجلترا 2020 من المفترض أن يُعلن عنها في شهر يونيو لكن تم تأخيرها لكي تتمكن من ضم المرشحين الذين لعبوا دورا محوريا خلال الأشهر الأولى من الأزمة التي بدأت مع عام 2020.

راشفورد (22 عاما) ساعد الحكومة البريطانية لمساعدة الأطفال المحتاجين وإطعامهم على مدار الصيف وخلال فترة الإغلاق والتوقف.

الدولي الإنجليزي أنشأ منذ ذلك الحين قوة للعمل على مساعدة الأطفال الفقراء وإطعامهم، كما تعاون مع أكبر المتاجر والمطاعم في بريطانيا لمساعدة الأطفال.

وكان راشفورد قد تلقى تكريما من اتحاد اللاعبين المحترفين على مجهوداته.

ونشر راشفورد بيانا قال فيه: "أشعر بالفخر والإطراء على هذا التكريم، كرجل شاب وأسمر البشرة من وايثينشاو، لم أفكر قط أنني سأتقلد هذا الشرف، ناهيك عن أنني مازلت في الـ22 من عمري، إنها لحظة خاصة للغاية لي ولعائلتي، لكن على وجه الخصوص لوالدتي التي تستحق التكريم الحقيقي".

وأكمل "القتال لحماية الأطفال المعرضين للخطر بعيد كل البعد عن الانتهاء، سأقوم بواجبي تجاههم، وستكون تلك لحظة غير عادلة إن لم أستغل الفرصة لأحث بأدب رئيس الوزراء البريطاني الذي أصوى بتقليدي هذا الشرف، أن يدعم أطفالنا خلال شهر أكتوبر، مع مواجهة زيادة في نسبة البطالة".

واستطرد "هذا سيقلل القلق لدى آباء الملايين من الأطفال في بريطانيا تجاه شيئا واحدا على الأقل".

وأتم "لنقف سويا ونقول إنه لا يجب لأي طفل في بريطانيا أن يخلد إلى فراشه جائعا، كما قلت عدة مرات من قبل، لا يهم شعورك أو رأيك، عدم الوصول للطعام لم يكن قط غلطة الأطفال".

وكان عدد ممن مروا على مانشستر يونايتد قد تقلدوا هذا الشرف من قبل مثل فيف أندرسون وبيتر برادسلي وإريك هاريسون وديفيد هايلي وهنريك لارسون وجيم لايتون وبيتر شمايكل وتيدي شرينجام ونوبي ستيلز وكايسي ستوني وراي ويلكينز، لكن أي منهم لم يكن في سن راشفورد قط.

ما هي رتبة الإمبراطورية البريطانية؟

رتبة فائقة الامتياز ضمن الإمبراطورية، وهي منظومة فروسية للتشريف بالأوسمة والألقاب، أنشأها الملك جورج الخامس في يونيو 1917، ويتضمن هذا الوسام خمس طبقات للعسكريين والمدنيين على حد سواء، وراشفورد تقلد أول جزء منها وهي العضو.

وتسمح درجة الفارس القائد أو فارس الصليب الأكبر فقط بالانضمام إلى منظومة الفروسية وبهذا يحق للرتباء حائزي الوسام استعمال لقب سير أو فارس.