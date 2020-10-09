حسام حسن: هناك أكثر من وكيل خارج مصر يتحدث لضمي.. ومستقبلي بيد إدارة سموحة

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 22:53

كتب : FilGoal

حسام حسن

قال حسام حسن مهاجم سموحة إن مصير مستقبله في يد الإدارة وليس نفسه، مشيرا إلى أن هناك أكثر من وكيل خارج مصر تحدث حول رحيله عن النادي. وذلك في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس".

حسام حسن

النادي : سموحة

سموحة

وبدأ حسام حسن حديثه حول مواجهة الاتحاد السكندري قائلا: "لعبنا 120 دقيقة في ظل ضغط المباريات ضد الزمالك، ثم مواجهة الاتحاد للحفاظ على المركز الخامس".

وواصل "نحترم الاتحاد وهذا العام لديه طفرة كبيرة، كنا نحسب له حسابا كبيرا وحمدا لله على تواصل النتائج الإيجابية".

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ليسأله المراسل عن مستقبله، فيجيب حسام: "بالنسبة للعروض، كل من يتواصل معي أطلب منه التواصل مع رئيس النادي، لكي أرحل بشكل شرعي".

وأتم "كان هناك أكثر وكيل من خارج مصر تحدث حول انتقالي من سموحة، وأركز على أن أؤدي بشكل جيد وأتواجد مع المنتخب في الفترة المقبلة، أحاول مساعدة فريقي وزملائي وهم كذلك، لوضع الفريق في موقف جيد، القادم في يد مجلس الإدارة وليس حسام حسن".

سموحة فاز في دربي الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري لأول مرة منذ 3 أعوام بنتيجة 2-1. (طالع التفاصيل)

صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 32 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين.

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