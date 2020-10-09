الإسكندرية زرقاء.. سموحة ينتصر على الاتحاد لأول مرة منذ 3 سنوات في الدربي

كسر فريق سموحة لعنة عدم الانتصار في دربي الإسكندرية أمام الاتحاد السكندري في الدوري، بعد أن فاز بنتيجة 2-1 أمام ضيفه ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز مساء الجمعة.

سموحة، حقق انتصاره الأول أمام الاتحاد بعد 5 مواجهات تعادل خلالها 3 مرات وخسر مرتين، وكان آخر انتصار حققه أمام الاتحاد في عام 2017 بنتيجة 1-0 على ملعب زعيم الثغر.

انتظر الطرفان حتى الدقيقة 30 لتصبح هجماتهم خطرة على مرمى بعضهما البعض، في الدقيقة 31 ارتكب صبري راحيل خطأ من ضمن عدة أخطاء ارتكبها زملائه في مناطق خطيرة للغاية على مدار المباراة لصالح سموحة.

اتجه ناصر ماهر لتنفيذ الركلة الثابتة من على طرف منطقة الجزاء بعيدا إلى وسط الملعب في الدقيقة 32 لتصل على رأس محمد عبد المنعم الذي يسجل أولى الأهداف.

وسجل مروان عطية هدفا لصالح الاتحاد السكندري في الدقيقة 42 ألغاه الحكم بداعي التسلل.

الشوط الثاني كان أكثر إثارة، هدف التعادل للاتحاد جاء بطريقة غريبة للغاية.

في الدقيقة 50، وبعد تسديدة قوية جدا من رزاق سيسيه الهاني سليمان ينقذها ثم خالد قمر يحافظ عليها وتعود إليه بعد تسديدة جديدة ليسدد خالد قمر جددا ترتد من الهاني سليمان ثم بعد استبسال الدفاع والهاني يسجل رزاق التعادل.

وبعد الهدف سقط الهاني سليمان مغشيا عليه، ليتوقف اللعب أكثر من 10 دقائق لعلاج الحارس قبل خروجه وإشراك عمر صلاح في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 88 أرسل ناصر ماهر تمريرة إلى محمد كوفي المنطلق من الخلف للأمام ليسددها بقوة لتسكن شباك الاتحاد السكندري.

هذا الانتصار هو الخامس في 17 مواجهة جمعت بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، ليتساوى سموحة في انتصارات الدربي أمام الاتحاد بنفس عدد الانتصارات، وتعادل الفريقان 7 مرات.

ورفع سموحة رصيده من النقاط إلى 47 نقطة في المركز الخامس بفارق 6 نقاط عن المقاولون العرب، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 39 نقطة في المركز الثامن.