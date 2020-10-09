أحمد سامي: أعددت لمواجهة طلعت يوسف لأنه مدرب كبير.. ولدينا أسبوع للراحة

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 22:28

كتب : FilGoal

الأهلي - النجوم

قال أحمد سامي مدرب سموحة إن فريقه كان يستعد لمواجهة طلعت يوسف مدرب الاتحاد لأنه مدرب كبير، مشيرا إلى أنه عمد لتضييق المساحات والتركيز على نقاط بعينها في عمليات التحول الهجومي للتفوق.

وصرح سامي عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "طلعت يوسف مدرب كبير وكنت أحسب لمواجهته وقدم مباراة كبيرة".

وواصل "نعم الاتحاد فريق كبير لكن يجب أن تستعد لمواجهة طلعت يوسف".

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وأكمل "لم تكن لدي قائمة كبيرة، لذا أحاول أن أعمل في مساحات ضيقة من الملعب وأركز على نقاط معينة في التحولات الهجومية".

وأتم "لدينا أسبوع للراحة والتقاط الأنفاس".

سموحة فاز في دربي الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري لأول مرة منذ 3 أعوام بنتيجة 2-1. (طالع التفاصيل)

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