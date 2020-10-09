النني: ساكا مثل أخي الصغير.. أُحبه لأنه يريد التعلم يوميا

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 16:50

كتب : FilGoal

محمد النني - ساكا - أرسنال

تحدث محمد النني لاعب وسط منتخب مصر عن موهبة أرسنال والكرة الإنجليزية، بوكايو ساكا ظهير وجناح المدفعجية واصفا إياه بـ"أخي الصغير".

ساكا صاحب الـ 19 عاما خريج أكاديمية أرسنال كتب ظهوره الدولي الأول مع منتخب إنجلترا يوم الخميس عندما شارك أمام ويلز وديا.

استدعاء ساكا الدولي جاء بعد ظهوره المميز مع أرسنال، فشارك في 28 مباراة تحت قيادة ميكيل أرتيتا ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 7 مع مشاركته في أكثر من مركز.

أخبار متعلقة
النني و5 حراس في قائمة أرسنال الأوروبية.. واستبعاد أوزيل وصليبا وسوكراتيس أرسنال يدك شيفيلد بثنائية بمشاركة النني.. وولفرهامبتون يسقط فولام النني: ممتن لـ أرتيتا.. وتعلمنا من مباراة ليفربول الأولى لينو يُطيح بـ ليفربول من كأس الرابطة.. ركلات الترجيح تبتسم لـ أرسنال رغم إهدار النني

وقال النني عن ساكا: " أُحبه لأنه متواضع للغاية. هو مثل أخي الصغير".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ أرسنال "ساكا دائما يبتسم وأُحبه كثيرا لأني أشعر أنه يريد تعلم العديد من الأشياء الجديدة يوميا".

وتابع "هذا يجعلني أشعر أنه سيتطور كثيرا، لأنك إذا كنت تأتي مبكرا للتدريبات وتحاول التعلم من الأشخاص حولك، وعندما تشارك تعطي 100% من جهدك وتُحب ما تفعل، كل هذا سيكون جيدا لك".

وأتم "سعيد جدا من أجل ساكا".

ساكا والنني شاركا في ثلاث مباريات معا هذا الموسم.

النني صاحب الـ 28 عاما عاد لـ أرسنال هذا الموسم مع فترة إعارة مع بيشكتاش التركي.

وشارك النني في 6 مباريات هذا الموسم.

وجمع أرسنال 9 نقاط من أصل 12 في الدوري الإنجليزي حتى الآن، كما أطاح بـ ليستر سيتي ثم ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية، ويستعد لمواجهة مانشستر سيتي في نفس البطولة.

اقرأ أيضا

إصابة بكورونا في منتخب المغرب

فيديو في الجول - متعهد دفن الموتى.. والدوري المصري

محمد النني في المحترفين ساكا أرسنال
نرشح لكم
أخر الأخبار
النني: ساكا مثل أخي الصغير.. أُحبه لأنه يريد التعلم يوميا 16 دقيقة | أوروبا
حوار – فايلر: استخدمت بند فسخ التعاقد بسبب كورونا.. الإعلام تحامل علي وأسرتي أهم من إفريقيا 47 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: لاوتارو يحلم بمزاملة ميسي ساعة | ميركاتو
سيتي عن انتداب ميسي: مستحيل توقع ما سيحدث بعد أشهر ساعة | أوروبا
حوار – كومان: هذه الخطة الأنسب لـ برشلونة حاليا.. وبيانيتش قد يساعدنا ضد يوفنتوس 2 ساعة | أوروبا
انتهت في الدوري - المصري (2) - (0) الإسماعيلي.. انتصار الفريق البورسعيدي 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل دربي القناة - وادي يقود هجوم المصري.. وعودة عبد الرحمن مجدي لـ الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
دربي ميلانو في مهب الريح؟ 8 إصابات بـ كورونا بين ميلان وإنتر 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 2 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك 3 الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي 4 في الجول يكشف – القصة الكاملة لإصابة محمد محمود الجديدة
قد ينال إعجابك