النني: ساكا مثل أخي الصغير.. أُحبه لأنه يريد التعلم يوميا

تحدث محمد النني لاعب وسط منتخب مصر عن موهبة أرسنال والكرة الإنجليزية، بوكايو ساكا ظهير وجناح المدفعجية واصفا إياه بـ"أخي الصغير".

ساكا صاحب الـ 19 عاما خريج أكاديمية أرسنال كتب ظهوره الدولي الأول مع منتخب إنجلترا يوم الخميس عندما شارك أمام ويلز وديا.

استدعاء ساكا الدولي جاء بعد ظهوره المميز مع أرسنال، فشارك في 28 مباراة تحت قيادة ميكيل أرتيتا ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 7 مع مشاركته في أكثر من مركز.

وقال النني عن ساكا: " أُحبه لأنه متواضع للغاية. هو مثل أخي الصغير".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لـ أرسنال "ساكا دائما يبتسم وأُحبه كثيرا لأني أشعر أنه يريد تعلم العديد من الأشياء الجديدة يوميا".

وتابع "هذا يجعلني أشعر أنه سيتطور كثيرا، لأنك إذا كنت تأتي مبكرا للتدريبات وتحاول التعلم من الأشخاص حولك، وعندما تشارك تعطي 100% من جهدك وتُحب ما تفعل، كل هذا سيكون جيدا لك".

وأتم "سعيد جدا من أجل ساكا".

ساكا والنني شاركا في ثلاث مباريات معا هذا الموسم.

النني صاحب الـ 28 عاما عاد لـ أرسنال هذا الموسم مع فترة إعارة مع بيشكتاش التركي.

وشارك النني في 6 مباريات هذا الموسم.

وجمع أرسنال 9 نقاط من أصل 12 في الدوري الإنجليزي حتى الآن، كما أطاح بـ ليستر سيتي ثم ليفربول من كأس الرابطة الإنجليزية، ويستعد لمواجهة مانشستر سيتي في نفس البطولة.

اقرأ أيضا

إصابة بكورونا في منتخب المغرب

فيديو في الجول - متعهد دفن الموتى.. والدوري المصري