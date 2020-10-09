فيديو في الجول - متعهد دفن الموتى.. والدوري المصري

في كل جولة يرحل مدرب، يترك فريقا ليجرب حظه مع آخر، أو لا تطيق الإدارة صبرا به فتقول له وداعا ليدخل النادي نفقا مظلما من بعده.

ظاهرة مثيرة للانتباه في الدوري المصري، كثرة تغيير المدربين.

عقود ضعيفة إذا وجدت، وشروط جزائية تكاد تكون معدومة، مما يجعل رحيل مدرب وقدوم آخر أسهل ما يمكن.

FilGoal.com يسلط الضوء على هذه الظاهرة.

ترى ما العلاقة بين "متعهد دفن الموتى" والتغيير الكثيف للمدربين في الدوري المصري؟

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