ظهور حالة كورونا في منتخب المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الجمعة رسميا ظهور حالة كورونا في صفوف الفريق.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد المغربي أن نتيجة المسحة الأخيرة التي أجريت على اللاعبين جاءت عينة سفيان شاكلا إيجابية.

وأتم البيان "تم وضع اللاعب تحت البروتوكول الصحي المعتمد من السلطات المختصة".

ويستعد منتخب المغرب للقاء السنغال والكونغو الديمقراطية وديا اليوم الجمعة والثلاثاء المقبل.

يذكر أن أشرف بنشرقي لاعب الزمالك يتواجد في قائمة منتخب المغرب استعدادا للمباراتين الوديتين فيما يتواجد مواطنه محمد أوناجم في القاهرة مع الفريق الأبيض.