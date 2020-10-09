وكيله: لاوتارو يحلم بمزاملة ميسي

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 15:55

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر - شاختار

أقر بيتو ياكي وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان أن الأخير يتمنى اللعب في فريق واحد مع مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر برشلونة.

لاوتارو مارتينيز

النادي : إنتر ميلان

وقال ياكي في حواره مع TNT Sports:"اللعب مع ميسي حلم بالنسبة له".

وواصل "قيل الكثير عن رحيل لاوتارو، الكل أراده لكن لم يكن هناك شيء قوي. لا يزال في عقده 3 سنوات، لم نتحدث عن التجديد لإنتر بعد".

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وزعمت تقارير أن برشلونة كان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع لاوتارو.

وتألق اللاعب البالغ عمره 23 عاما مع إنتر في الموسم الماضي الذي كان الثاني له في أوروبا.

وشارك المهاجم في 87 مباراة مع إنتر وسجل 33 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

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لاوتارو مارتينيز
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