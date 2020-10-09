سيتي عن انتداب ميسي: مستحيل توقع ما سيحدث بعد أشهر

لم يستبعد عمر برادا مدير العمليات في نادي مانشستر سيتي التعاقد مع الساحر ليونيل ميسي في الصيف المقبل، مشيرا إلى أنه لا يمكن التكهن بالأمر في الوقت الراهن.

سيتي كان وجهة متوقعة للنجم الأرجنتيني الذي أراد الرحيل عن برشلونة مع نهاية الموسم الماضي، لكن الشرط الجزائي الضخم في عقد اللاعب مع الأخير حال دون ذلك.

وسيكون ميسي حرا الصيف المقبل حين ينتهي عقده مع فريق بلاوجرانا، وقد يفضل النجم البالغ عمره 33 عاما وقتها العمل مرة أخرى مع مدربه السابق بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لسيتي.

وقال برادا في حواره مع صحيفة مانشستر إيفيننج نيوز:"ميسي أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعب في جيله. أي ناد في العالم يتمناه. القول إنه كان قريبا من سيتي يظهر إلى أي مدى وصل النادي في السنوات الأخيرة، أفضل موهبة في جيله يريد الانضمام لنا".

وواصل "من الصعب التكهن بما سيحدث، مستحيل توقع ما سيحدث في الصيف المقبل. ربما يحدث استثناء في استثماراتنا، لكن خطتنا تعتمد على القائمة الحالية من اللاعبين. لدينا سيرخيو أجويرو وجابريل جيسوس، يؤديان جيدا، إنهما من أفضل مهاجمي العالم، لو قررنا ضم لاعب آخر، سواء الموسم المقبل أو بعد ذلك، سنكون في وضع مالي جيد للقيام بذلك".

وقالت تقارير إن ميسي تواصل هاتفيا مع جوارديولا طالبا الانضمام إلى سيتي، لكن بعد شد وجذب مع برشلونة استمر اللاعب بالقميص الأزرق والأحمر.

وشارك ميسي في 3 مباريات بالموسم الجاري وسجل هدفا وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وقاد ميسي منتخب بلده الأرجنتين للفوز على الإكوادور فجر الجمعة في تصفيات مونديال 2022، سجل هدف الانتصار.

ويستعد لمواجهة بوليفيا يوم الثلاثاء المقبل.

اقرأ أيضا

إصابة بكورونا في منتخب المغرب

فيديو في الجول - متعهد دفن الموتى.. والدوري المصري