أرقام في الجول - مصطفى فتحي المهاري والتزام أوناجم.. ماذا قدم جناحا الزمالك أمام وادي دجلة

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 12:57

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - محمد أوناجم

45 دقيقة تقاسمها مصطفى فتحي ومحمد أوناجم جناحا الزمالك أمام وادي دجلة في الجولة الـ 32 من الدوري المصري.

أداء متفاوت للثنائي في شوطي المباراة والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتبرز أرقام Korastats ما قدمه الثنائي على مدار 90 دقيقة والذي ارتكز على الجهة اليمنى أكثر من اليسرى.

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مصطفى فتحي

خاض 45 دقيقة من الشوط الأول، لم يسدد صاحب القميص رقم 14 أي كرة على مرمى الخصم.

وأكمل 4 مراوغات صحيحة من أصل 6.

وصلت دقة تمريراته إلى 79% بتمرير 15 كرة صحيحة من 19، منها 7 للخلف.

وتحصّل على خطأين لصالحه.

وأرسل عرضية واحدة صحيحة والتي فشل كاسونجو كابونجو في التعامل معها.

على المستوى الدفاعي لم يستعيد مصطفى الكرة وفقدها في 5 فرص.

محمد أوناجم

خاض 45 دقيقة من الشوط الثاني.

سدد كرة واحدة لكنها لم تأت بين الثلاث خشبات، وأكمل مراوغة واحدة صحيحة من أصل 2.

ومرر 17 تمريرة صحيحة من أصل 25 بنسبة دقة تمرير 68%، منها 12 تمريرة أمامية وعرضية، و5 فقط للخلف.

وأرسل عرضتين صحيحتين من أصل 6، كثالث أكثر لاعب إرسالا للعرضيات بعد أحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة.

على المستوى الدفاعي كان أفضل فاستعاد الكرة في 4 مناسبات منها مرتين في نصف ملعب فريقه وفقدها مرة واحدة فقط.

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